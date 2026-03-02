Размер шрифта
Причастный к теракту на Крымском мосту в 2022 году получил пожизненное

ФСБ: причастный к теракту на Крымском мосту использовал для связи SIM-бокс
Константин Михальчевский/РИА Новости

Южный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы администратора SIM-бокса, причастного к теракту на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

По информации ФСБ, в этот SIM-бокс была интегрирована SIM-карта, которая использовалась для регистрации аккаунта в мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) организатора теракта.

По версии следствия, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и ряд неустановленных лиц создали организованную группу для совершения теракта на Крымском мосту в 2022 году. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз. Затем члены ОПГ доставили его на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который не знал о преступных планах.

8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту произошел взрыв, в результате которого не выжил водитель транспортного средства и еще четыре человека, находившиеся неподалеку от эпицентра взрыва в легковом автомобиле.

Суд признал восемь человек виновными в организации теракта и незаконном обороте взрывчатки. Двум из них также инкриминировали контрабанду взрывных устройств. Все восемь подсудимых получили пожизненные сроки. Свою вину они не признали, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту могут ввести ограничения для «тяжелых» автомобилей.

 
