Подросток из Ленобласти пропал после общения с мошенниками

Подросток из Ленобласти пропал, предположительно, после общения с мошенниками. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, юноша не выходил на связь с 25 февраля.

«В день своего исчезновения Владислав был одет в светло-серое пальто, черную футболку, светло-синие джинсы и светло-зелёные ботинки», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал «112», молодой человек переехал от семьи, но каждый день звонил. Когда он перестал отвечать на вызовы, родители забили тревогу.

Как полагает родительница, ее сын стал жертвой мошенников. Они могли втереться к несовершеннолетнему в доверие, после чего оказывать давление угрозами.

При этом младшая сестра едва не попалась на уловку аферистов. Ей рассказали, что кто-то от имени членов ее семьи кто-то якобы переводил деньги на счета террористов.

Не исключается, что в случае с ее братом угрозы сработали и сейчас он где-то прячется. Мать призвала сына вернуться и заверила, что их семье ничто не угрожает.

До этого пропавший в Красноярске подросток попал под действие мошенников, обокрал отца и затаился на съемной квартире.