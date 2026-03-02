Европейский лидер пошел против действий США и Израиля в Иране

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети Х осудил военные действия США и Израиля против Ирана.

«Можно выступать против ненавистного режима и одновременно против неоправданной и опасной военной интервенции. Я еще раз призываю к немедленной деэскалации, уважению международного права и скорейшему возобновлению диалога», — написал Санчес.

На такой позиции стоит Испания, подчеркнул он. Премьер призвал другие страны Европы принять аналогичную точку зрения.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Мерц отказался «читать нотации» союзникам из-за Ирана.