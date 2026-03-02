Иран предупредил жителей Израиля о новых атаках по стране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана призвал жителей Израиля держаться подальше от военных объектов и государственных учреждений и экстренно покинуть страну. Об этом сообщает информагентство Fars.

В КСИР напомнили, что уже предупреждали о планах расширения атак на американские военные базы и территорию Израиля.

Там же заявили, что иранские ракетные удары будут нанесены по правительственному кварталу в Тель-Авиве, а также военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать.