Лукашенко назвал Тихановскую «персонажем в женском роде»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался обсуждать в интервью телеканалу CNN представительницу белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

«Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее», — сказал он корреспонденту Мэттью Чэнсу.

Лукашенко назвал лидера оппозиции «человеком, проживающим в конкретной стране и имеющим другую точку зрения».

«Я знаю этих людей в Белоруссии. Они на вашей стороне и получают от вас деньги», — отметил глава белорусского государства.

В ходе этого интервью он также заявил, что ему не за что извиняться перед белорусами. Он назвал утверждения о нарушениях прав человека в стране вымыслом и фантазией.

Светлана Тихановская была соперником Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020 года. После сообщений о лидерстве Лукашенко на этих выборах в стране начались массовые акции протеста.