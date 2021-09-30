МИД России планирует создать департамент «мягкой силы»

МИД РФ может создать новый департамент, который будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта. Основная цель его работы — это расширение «мягкой силы» России за рубежом. Об этом «Ленте.ру» рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

«Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, [займется] подготовкой межправительственных договоренностей, будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам», — говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пока в МИД нет подобных департаментов. Однако ведомство, согласно указу президента РФ от 18 декабря 2010 года, наделено такими полномочиями. Уточняется, что на данный момент частично эти функции распределены между несколькими департаментами МИД России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, критикуя американских политиков за призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине, заявила, что «надо меньше обращать внимание, что они в сенатах или конгрессах обсуждают».