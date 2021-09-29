Песков рассказал, в каком формате состоится встреча Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком формате состоится встреча глав РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 29 сентября в Сочи.

Журналисты в ходе брифинга спросили Пескова, вышел ли Путин из самоизоляции.

«Был обмен информацией со стороны соответствующих служб, что касается выхода с самоизоляции, то де факто это уже не самоизоляция... Сегодня первый день (выхода президента с самоизоляции — прим.), — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков сообщил, что на переговорах в Сочи 29 сентября Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии, а также ряд других международных вопросов. Президент Турции говорил, что у него есть «серьезные ожидания» по поводу этих переговоров. В частности, он намерен обсудить закупки зенитных ракетных систем С-400.

До настоящего времени президент России находился на самоизоляции и проводил встречи в онлайн-режиме. Глава государства ушел на карантин из-за того, что в его ближайшем окружении было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.