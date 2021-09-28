Лукашенко предложил разрешить Всебелорусскому собранию менять конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания Конституционной комиссии предложил в новой конституции наделить Всебелорусское собрание правом на внесение изменений в основной закон страны, сообщает БелТА.

«Законотворчество — это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Минске подготовили проект новой конституции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании Конституционной комиссии, заявил, что референдум по новой редакции Основного закона страны пройдет не позднее февраля 2022 года. По словам белорусского президента, вся проводимая работа по конституционному строительству должна стать основой для консолидации белорусского общества.