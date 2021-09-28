Зюганов назвал «уголовным преступлением» блокирование приемной депутата КПРФ в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что блокирование полицейскими в Москве приемной первого вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова — «уголовное преступление». Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Это приемная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приемную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры», — сказал он.

Политик подчеркнул, что обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву в связи с нарушением прав депутатов КПРФ. Он также призвал полицию «успокоиться и не тревожить наших кандидатов в депутаты и депутатов».

Ранее Зюганов заявил, что в КПРФ не признают итоги дистанционного электронного голосования в одномандатных округах в Москве. По его словам, электронное голосование является «халтурой, которая может заразить всю страну».

Как заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, кандидаты от КПРФ «уверенно побеждали» на думских выборах в одномандатных округах столицы и победили бы, если бы не была введена «пресловутая система электронного голосования».