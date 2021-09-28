Президент Бразилии назвал утопией идею разработки ядерного оружия

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в интервью телеканалу Jovem Pan News, что обладание страной ядерным оружием — утопическая идея, передает ТАСС.

«Даже разговоры о [ядерном] оружии — это утопия, поскольку отсутствуют условия для его разработки. А принимая во внимание, насколько мир вооружен, для этого нет оснований» — сказал Болсонару.

Он отметил, что вероятность применения ядерного оружия крайне мала — оно служит сдерживающим фактором.

«Американцы, русские и китайцы обладают арсеналом, способным несколько раз уничтожить Землю. Думаю, что в мире никогда не будет ядерной войны. Хотя, те, кто вооружены [ядерными арсеналами], естественно, имеют возможность оказывать давление и продавливать свои интересы», — объяснил бразильский лидер.

В бразильской конституции говорится, что в атомная энергия должна использоваться исключительно в мирных целях, подчеркивает ТАСС. Это исключает возможность как разработки крупнейшей страной Южной Америки ядерного оружия, так и обладания им.

Ранее Болсонару, прибывший в Нью-Йорк, чтобы принять участие в генеральной ассамблее ООН, был вынужден ужинать на улице — его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса.