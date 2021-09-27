Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в России должна быть только одна должность президента.

«Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов», — сказал представитель Кремля, уточнив, что речь идет, в частности, о Татарстане.

По его словам, президент с пониманием относится к этой специфике, однако только «будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю».

В понедельник, 27 сентября, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Государственную думу законопроект, «обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов». Законопроект под названием «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.