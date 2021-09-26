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Появились первые прогнозы по распределению мест в бундестаге

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ZDF

Немецкие телеканалы ARD и ZDF опубликовали первые прогнозы по распределению мест в бундестаге.

Предполагается, что для формирования правительства большинства будет необходимо заполучить 366 из 379 мандатов в бундестаге. Телеканалы указывают на три возможных варианта коалиций.

Первый вариант назвали «большой коалицией», в него входят СДПГ и ХДС/ХСС. Второй вариант — «светофор» — предполагает коалицию СДПГ, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые», а третий — «ямайка» — коалицию ХДС/ХСС, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые».

Названия предполагаемых коалиций обыгрывают цвета партий.

Ранее стало известно, что экзит-полл немецкого телеканала ZDF указывает на поражение блока Меркель на выборах в Германии.

Согласно данным экзит-полла, СДПГ получает 26% голосов, а блок ХДС/ХСС — 24%.

Следом за ними идут «Союз 90/Зеленые» с 14,5%, «Свободная демократическая партия» — 12% и «Альтернатива для Германии» с 10% поддержки избирателей.

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