Экзит-полл ZDF указывает на поражение блока Меркель на выборах в Германии

Экзит-полл немецкого телеканала ZDF указывает на поражение правящего блока ХДС/ХСС на выборах в Германии от СДПГ.

Согласно данным экзит-пола, СДПГ получает 26% голосов, а блок ХДС/ХСС — 24%.

Следом за ними идут «Союз 90/Зеленые» с 14,5%, «Свободная демократическая партия» — 12% и «Альтернатива для Германии» с 10% поддержки избирателей.

Также стало известно, что избирательные участки по всей Германии в 19.00 закрылись для подсчета голосов.

Ранее немецкий канал объяснил преждевременное появление в эфире «итогов» выборов в бундестаг.

Согласно попавшей в эфир информации, Социал-демократическая партия Германии «набрала» 22,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов «получил» 22,1%, Свободной демократической партии — 13,2%, а «Альтернатива для Германии» — 10%. Прежде чем показать «результаты» других партий, строка погасла спустя несколько минут, отмечает издание.