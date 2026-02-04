Диппредставительства РФ в ОАЭ обезопасили перед переговорами по Украине

Меры безопасности усилены у посольства РФ в Абу-Даби перед встречей по Украине

Меры безопасности усилены у посольства России в Абу-Даби перед переговорами по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

У здания диппредставительства дежурит вооруженная охрана, но при этом оно работает в обычном режиме.

Консульский отдел также работает штатно, прием граждан не прекращается, рассказали агентству.

Новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч стороны обсудят предложения, с которыми выступит российская сторона после консультаций с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Дмитриев опубликовал фото с места переговоров по Украине.