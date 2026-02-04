Польша стала первой страной, в которой создали правительственную комиссию по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Согласно информации издания, комиссия проверит информацию о возможных контактах граждан Польши с окружением Эпштейна, которые упоминаются в материалах американских судов и СМИ. В частности, в файлах Эпштейна, опубликованных минюстом США, утверждается, что молодых девушек, в том числе из Польши, могли привлекать через модельные агентства для поездок за границу.

По словам премьер-министра страны Дональда Туска, скандал с документами Эпштейна является «совершенно беспрецедентным».

«Он (скандал. — «Газета.Ru») привлекает внимание польской общественности, министров из-за польских нитей и следов во всем этом деле», — подчеркнул Туск.

4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном заявила, что слова президента России Владимира Путина о природе западных элит, прозвучавшие в марте 2024 года, оказались пророческими.

30 января минюст США обнародовал более 3 млн файлов, включая более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях протих несовершеннолетних и секс-торговле. В этих архивных документах упоминаются десятки западных политиков, в том числе президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как причастность к скандальному расследованию может повлиять на них — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Польши пообещал «особое место в аду» для сообщников Эпштейна.