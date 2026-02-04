Размер шрифта
«Впереди тяжелая работа»: в Совфеде раскрыли, что ждать от переговоров в Абу-Даби

Сенатор Карасин: переговоры в Абу-Даби будут сложными из-за позиции Зеленского
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Предстоящие 4 февраля переговоры в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будут «чрезвычайно сложными» на фоне заявлений украинского лидера Владимира Зеленского, связанных с планами НАТО разместить военные силы в стране. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета Федерации, председатель международного комитета Григорий Карасин.

«Предстоит очень трудная работа нашей группы, наших участников, российских участников переговоров не только в силу, как бы это вежливее назвать, выступлений Зеленского в основном в связи с позицией, заявленной Западом насчет размещения неких вооруженных сил натовских на территории Украины», — подчеркнул дипломат.

По словам Карасина, диалог в Абу-Даби 4 февраля «предстоит чрезвычайно сложный», поэтому «быстрых результатов ждать нам не приходится».

«Впереди тяжелая работа», — подытожил он.

3 февраля генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся западные вооруженные силы.

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

Ранее в Германии оценили предстоящие переговоры в Абу-Даби.
 
