Россиянам перечислили проблемы от установки газового оборудования на авто

Перевод автомобиля на газовое топливо несет не только выгоды, но и сопряжен с дополнительными расходами, сложностями в ремонте и ухудшением потребительских свойств автомобиля. Об этом сообщает Motor со ссылкой на замгендиректора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Романа Тимашова.

«Главный минус газобаллонного оборудования (ГБО) — его цена. Сейчас газ дешевле бензина в 2 раза, соответственно, чтобы окупить установку необходимо проехать на газу примерно 30 тыс. километров. Для кого-то это три месяца эксплуатации, а для кого-то – три года», — сказал изданию Тимашов.

По его словам, также массивный баллон занимает полезное пространство в багажнике или уменьшает дорожный просвет при монтаже под днищем. Кроме того, тяжелое оборудование дополнительно нагружает автомобиль и отражается на его поведении на дороге.

Обслуживание и ремонт ГБО возможны только в специализированных сервисах, которые не так распространены, как обычные, что может вызвать дополнительные трудности в дальней поездке или при внезапной поломке, аргументировал эксперт.

«Даже современное ГБО последнего поколения может не давать мотору раскрыть весь его заводской потенциал. Речь идет о небольшой, но ощутимой потере в мощности на высоких оборотах и, что важнее, – о возможном влиянии на долговечность и ресурс высокофорсированных двигателей», — заключил Тимашов.

