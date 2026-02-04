Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Автомобили

Россиянам перечислили проблемы от установки газового оборудования на авто

«Автодом» назвал семь недостатков машин с газовым оборудованием
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Перевод автомобиля на газовое топливо несет не только выгоды, но и сопряжен с дополнительными расходами, сложностями в ремонте и ухудшением потребительских свойств автомобиля. Об этом сообщает Motor со ссылкой на замгендиректора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Романа Тимашова.

«Главный минус газобаллонного оборудования (ГБО) — его цена. Сейчас газ дешевле бензина в 2 раза, соответственно, чтобы окупить установку необходимо проехать на газу примерно 30 тыс. километров. Для кого-то это три месяца эксплуатации, а для кого-то – три года», — сказал изданию Тимашов.

По его словам, также массивный баллон занимает полезное пространство в багажнике или уменьшает дорожный просвет при монтаже под днищем. Кроме того, тяжелое оборудование дополнительно нагружает автомобиль и отражается на его поведении на дороге.

Обслуживание и ремонт ГБО возможны только в специализированных сервисах, которые не так распространены, как обычные, что может вызвать дополнительные трудности в дальней поездке или при внезапной поломке, аргументировал эксперт.

«Даже современное ГБО последнего поколения может не давать мотору раскрыть весь его заводской потенциал. Речь идет о небольшой, но ощутимой потере в мощности на высоких оборотах и, что важнее, – о возможном влиянии на долговечность и ресурс высокофорсированных двигателей», — заключил Тимашов.

Ранее стало известно, что в России появится новый автомобильный бренд.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!