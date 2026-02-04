На Кубани отец и брат мальчика избили его обидчика около школы на глазах у охраны

В Краснодарском крае подростка избили после конфликта со школьником

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после избиения школьника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инциденту, произошедшему в станице Динской, предшествовала ссора пострадавшего 15-летнего юноши с другим учеником. На следующий день, когда молодой человек подошел к воротам школы, его встретили отец и старший брат оппонента. В результате несовершеннолетнего избили, в том числе ногами.

На кадрах с места заметно, как пострадавшему наносят удары по голове прямо около небольшого строения, где, предположительно, должна находится охрана.

«Охранник это все видел, но ничего не сделал и никак не пытался остановить происходящее», – сообщается в публикации канала.

Судя по видео, на ситуацию обратил внимание другой мужчина, но, когда один из обидчиков стал объяснять ему происходящее, второй продолжил избивать школьника.

Мать юноши обратилась в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

