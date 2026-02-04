Названы предварительные причины задержки рейса Azur Air из Красноярска

Отказ левого двигателя мог стать причиной задержки рейса Красноярск — Фукуок авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной иноформации, замена самолета временно невозможна из-за нехватки бортов, поэтому сотни туристов вот уже более суток ждут, когда починят неисправный борт. Предполагается, что он вылетит не ранее 14:00 по местному времени. Тем не менее есть вероятность, что задержка может затянуться на более длительное время.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Azur Air из Красноярска в Фукуок во Вьетнаме задержали на сутки. Он должен был вылететь 3 февраля в 9:35.

Отмечается, что пассажиров обеспечили едой и напитками, их также заселили в гостиницу. Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию с задержкой рейса и соблюдением прав пассажиров.

Это уже не первый случай проблем с самолетами Azur Air за месяц. Так, 28 января самолет данной авиакомпании, летевший по маршруту Нячанг — Иркутск, экстренно приземлился во Вьетнаме. До этого он подал сигнал бедствия над Ханоем.

Тот же самолет, как утверждает Mash, 23 января экстренно сел в аэропорту китайского города Ланьчжоу. Во время полета Boeing 757-2Q8 подал сигнал 7700, который используется при возникновении чрезвычайной или аварийной ситуации и требует повышенного внимания диспетчерских служб. По информации источников SHOT, причиной мог стать отказ одного из двигателей, однако официального подтверждения этому не приводится.

Ранее самолет Turkish Airlines экстренно сел из‑за «угрозы взрыва» в названии Wi‑Fi.