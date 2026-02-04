Размер шрифта
Ученые нашли объяснение заразности вируса герпеса

PLOS: вирус герпеса захватывает организм, размягчая ядра клеток
Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) способен быстро размножаться в организме, размягчая ядра клеток. К такому выводу пришли ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии. Работа опубликована в журнале PLOS Pathogens.

Вирус простого герпеса — один из самых распространенных вирусов у человека: по разным оценкам, им инфицированы до двух третей населения мира.Чаще всего он вызывает высыпания на губах и коже, однако в тяжелых случаях может приводить к поражению глаз и центральной нервной системы. Кроме того, вирус сохраняется в организме пожизненно, периодически активируясь.

В ходе работы ученые изучили, как ДНК-вирусы, размножающиеся внутри ядра клетки-хозяина, влияют на его структуру и биомеханику. Эксперименты показали, что при инфицировании ВПГ-1 внутри ядра появляются крупные области, где вирус активно копирует свою ДНК, из-за чего внутренняя структура ядра становится более рыхлой.

Это сопровождается увеличением объема ядра, перестройкой хроматина — формы упаковки ДНК — и нарушением структуры ядерной ламины, которая отвечает за его стабильность. Это происходит почти мгновенно после заражения, чтобы усиливая собственное размножение вируса. При этом ключевую роль играет не разрушение оболочки ядра, а снижение внешних механических нагрузок, действующих на него.

По мнению ученых, полученные данные расширяют понимание того, как инфекции могут фундаментально перестраивать клетки-хозяева. Понимание этих процессов поможет разработать новые подходоы к борьбе с вирусами, особенно опасными для людей ослабленным иммунитетом.

Ранее простуда на губах оказалась способной вызвать болезнь Альцгеймера
 
