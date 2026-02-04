Долина может купить квартиру в Москве за 300 млн рублей после скандала с Лурье

Риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», что Ларисе Долиной придется накопить 250–300 млн рублей для покупки нового жилья в Москве. По ее словам, именно в такую стоимость оценивается элитная недвижимость в столице.

Риелтор отметила, что Долиной вряд ли удастся найти квартиру, соответствующую ее требованиям, по цене меньше 250 млн рублей. Напомним, что артистка продала свою недвижимость в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей.

«Если ориентироваться на жилье, аналогичное тому, что ранее принадлежало Ларисе Долиной, — пятикомнатную квартиру в районе Хамовников, сегодня такие объекты на рынке относятся к высокому ценовому сегменту и стоят от 250–300 млн рублей. Это минимальная планка за квартиры с большой площадью (от 150 м²), удобной планировкой, качественной отделкой и расположением в современных жилых комплексах с подземным паркингом и охраной», — поделилась эксперт в сфере недвижимости.

На данный момент Лариса Долина арендует квартиру, так как, по ее словам, пока не может позволить себе покупку. Юлия Юсова рассказала, что певица отдает минимум 300 тысяч рублей в месяц за съемное жилье. Однако она подчеркнула, что это не премиальные варианты, а с устаревшей отделкой.

«Большинство предложений в комфортном сегменте — это квартиры стоимостью от 550 до 700 тысяч рублей в месяц, площадью от 160 до 250 кв.м., в кирпичных домах или современных жилых комплексах с охраной, подземным паркингом и премиальной инфраструктурой», – заявила риелтор.

Суд поставил точку в деле Ларисы Долиной 16 декабря 2025 года. Полина Лурье, купившая квартиру у звезды, была признана ее официальным владельцем. Однако ключи она получила только спустя месяц после вынесенного решения. На тот момент певица находилась за границей, поэтому замки пришлось вскрывать.

Ранее мошенники из Украины начали продавать запись развода Ларисы Долиной за полмиллиона.