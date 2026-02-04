Установлена личность ликвидированного во время перестрелки на Рублевке бандита

РИА: застреленный на Рублевке был судим за двойное убийство и кражу у священника

Мужчина, подозреваемый в похищении человека в Пензенской области и застреленный при задержании на Рублевском шоссе в Москве, был судим за двойное убийство, а также за кражу у священника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как стало известно агентству, убитый на Рублевке был осужден в Пензе в 2015 году за двойное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Преступление было сопряжено с разбоем, кражей и незаконным ношением огнестрельного оружия и боеприпасов. Вместе с сообщниками бандит застрелил двух человек из пистолета диаметром 9 мм, а после похитил золотые украшения и другое имущество. Тела убитых преступники спрятали в овраге.

Также в деле пензенца нашли еще один преступный эпизод. Согласно материалам, он украл из дома священника кресты, серебряные крестики и цепочки, панагию (икону Владимирской Божьей Матери), золотые украшения и другие предметы. После того, как мужчина узнал, что часть предметов изготовлена не из драгоценных металлов, он подкинул их обратно.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 23 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Вечером 3 февраля в Москве при попытке задержания двух мужчин, находившихся в розыске по делу о похищении и убийстве в Пензенской области, произошла перестрелка в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе. По данным МВД, подозреваемые открыли огонь по сотрудникам полиции, после чего стражи порядка применили табельное оружие. Один из преступников погиб на месте, второй был задержан. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

