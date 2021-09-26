Первое заседание нового Бундестага может состояться 26 октября

Первое заседание Бундестага уже нового, 20-го созыва, предположительно состоится 26 октября. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на администрацию парламента ФРГ.

Уточняется, что во время учредительного заседания будут избраны председатель Бундестага и его заместитель. Согласно законодательству Германии, 26 октября является последним днем, когда должен собраться новый парламент, так как первое заседание должно состояться в течение 30 дней после выборов.

26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, исход которых определит, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. В выборах участвуют более 50 партий, но основная борьба развернется между шестью из них — ключевыми тут выступают правящий блок ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые».

Как ранее сообщалось, свой голос за одного из кандидатов уже отдал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.