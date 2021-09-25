Путин поздравил руководителей партий с победой на выборах

Президент России Владимир Путин пообщался c руководителями партий, прошедших в Госдуму.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны», — сказал глава государства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Также Путин поблагодарил граждан за их голоса на участках и онлайн.

Ранее Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов в Госдуму.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. В Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе и Москве граждане могли проголосовать онлайн.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13. По одному мандату получили «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». Еще пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.