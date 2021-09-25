В Верховной раде раскритиковали процедуру принятия закона об олигархах

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», запись которой опубликована на YouTube-канале Shuster online.

«Так называемая процедура (голосования за закон) применялась впервые в стенах Верховной рады, я не могу ее назвать нормальным подходом. Это не сокращенная процедура. Такой процедуры нет. Это вольная деятельность коллег, которые запустили данный процесс», — рассказал Разумков.

Спикер находился на больничном в момент голосования и не смог находится в это время в раде.

Он отметил, что поддержал бы законопроект, если бы присутствовал на пленарном заседании, в том числе и потому, что в документе учтена его правка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после принятия Верховной радой закона «об олигархах» страна избавилась от «олигархической ветви власти».

По словам Зеленского, на Украине долгое время помимо законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти действовала олигархическая ветвь.