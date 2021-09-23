Еврокомиссия подала иск против Польши

Европейская комиссия подала иск в Суд Европейского союза против Польши из-за нарушения этой страной права ЕС о независимости медиарегулятора, сообщает сайт Еврокомиссии.

«ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций», — указано в тексте сообщения.

По данным Европейской комиссии, польское правительство изменило закон о медиарегуляторе, после чего в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций. Это противоречит общеевропейским законам, которые Польша обязана соблюдать, будучи членом Европейского союза.

Ранее Польшу оштрафовали на €500 тыс. в сутки за работающую шахту.

С просьбой остановить работу шахты в суд обратилась Чехия в конце февраля 2021 года. Конфликт между ней и Польшей из-за «Турова» длится уже несколько лет. По мнению официальной Праги, работа шахты наносит экологический вред стране. Шахта расположена на юго-западе Польши, поблизости от границ с Чехией и Германией.