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На Украине призвали США «дожать» «Северный поток — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил США за поддержку в борьбе с «Северным потоком – 2» и предложил «дожать» газопровод. Об этом сообщается на сайте компании.

«Позицию Украины поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США. Спасибо всем, кто борется против Северного потока — 2, против использования газа режимом Путина как оружия против Украины и против Европы. Давайте теперь дожмем совместными усилиями», — заявил Витренко.

В публикации отмечается, что компания «Нафтогаз Украины» также благодарит Конгресс США за принятие санкций в отношении организаций и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал американцев усилить санкции против Москвы из-за «Северного потока — 2».

Кроме того, он поприветствовал поддержку США дипломатической инициативы «Крымская платформа» и отметил, что «в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой».

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