«Талибан»* не согласился с условиями признания международным сообществом

Условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят движению «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом заявил заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Он назвал эти условия неприемлемыми и нарушающими международное законодательство. По его словам, признание нужно правительству для снижения экономического кризиса в стране и облегчения доставки помощи афганскому народу.

Несколько государств потребовали от «Талибана» разъяснений политики по ряду аспектов, главным из которых является соблюдение прав женщин и меньшинств. Муджахид призвал международное сообщество не беспокоиться об образовании девочек, добавив, что процесс их обучения скоро будет возобновлен. Представитель талибов также добавил, что в настоящее время проводится серьезная работа, чтобы заложить основы для обеспечения участия женщин, но «в соответствии с правилами шариата».

Помимо этого, Муджахид выразил признательность за роль ОАЭ в оказании помощи афганскому народу, заявив, что это государство находится в авангарде стран, отправляющих продовольствие и медицинскую помощь жителям Афганистана.

Ранее сообщалось, что вопрос о представительстве в Организации объединенных наций (ООН) радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, будет решаться не раньше ноября 2021 года. До этого генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество должно поддерживать диалог с талибами. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы прямо подтвердить принципы мирового сообщества, и сделать это необходимо «во имя солидарности с афганским народом».