Зеленский решил процитировать Путина и запутался

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН)решил процитировать российского лидера Владимира Путина , однако не смог правильно указать, из какой речи российского лидера взял слова, сообщает РИА «Новости».

Сначала украинский лидер заявил, что в мире никто не может «спрятаться за международным правом», а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы», — процитировал Путина президент Украины.

После этого он добавил, что Путин якобы произнес эти слова «в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году».

Однако эта цитата не имеет отношения к мюнхенской речи российского лидера — слова были взяты из выступления президента России только на ГА ООН в 2015 году.

Ранее Зеленский заявил, что может встретиться с Путиным, «когда он будет готов».

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. С 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.