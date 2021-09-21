Болсонару прибыл в ООН в маске после того, как его не пустили в ресторан в Нью-Йорке

Президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл на сессию Генассамблеи ООН в маске, которую он не носит в своей стране даже во время массовых мероприятий. Об этом свидетельствуют изображения, распространяемые местной прессой.

Bolsonaro pinta na ONU retrato distorcido do Brasil em discurso para base radical https://t.co/aGL2P2MkII — Folha de S.Paulo (@folha) September 21, 2021

Накануне Болсонару, который прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в генеральной ассамблее ООН, был вынужден ужинать на улице — его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Бразильский президент известен как критик кампании по вакцинации и многих мер, которые принимаются во время пандемии. Среди них — ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Политик считает, что прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет.

В июле 2020 года Болсонару перенес коронавирус. Позднее в декабре он заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса нового типа.