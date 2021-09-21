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В МИД России призвали Киев прекратить гонения на свободную журналистику

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает киевские власти прекратить гонения на независимую журналистику, а профильные международные институты — дать оценку ситуации со свободой слова в этой стране. Об этом она сообщила во время брифинга, посвященного внешней политике, трансляция которого состоялась на YouTube-канале «Sputnik на русском».

Захарова призвала уполномоченные международные институты, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО дать оценку положению дел в сфере СМИ на Украине и добиться от Киева соблюдения обязательств в «области защиты свободы слова и плюрализма мнений».

«А от украинских властей требуем прекратить гонения на свободную и независимую украинскую журналистику и отказаться от практики преследования инакомыслия», — отметила Захарова.

Она отметила, что правительство Украины проводит политику тотальной «зачистки» своего информационного пространства от любых СМИ.

Ранее Захарова заявила, что журналистское сообщество страны должно было жестче реагировать еще на первые случаи притеснения российских СМИ за рубежом.

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