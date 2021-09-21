В МИД заявили, что пока не все члены российской делегации получили визы на сессию ГА ООН

Некоторые члены российской делегации до сих пор не получили американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы ожидаем от американской стороны выполнения обязательств как страны, принимающей у себя ООН, по выдаче виз всем заявленным российским участникам. Речь идет о российской делегации на сессии ГА ООН», — сказала она.

Ранее в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главной темой, как ожидается, станет нынешняя ситуация в Афганистане. Кроме того на повестке — вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата, и другие. Мероприятие продлится с 14 по 30 сентября.

Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. Совбез в сентябре возглавляет Ирландия.