Захарова назвала «Умное голосование» глупостью

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «Умное голосование» на выборах глупостью. Такое мнение она выразила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, все люди имеют право на свое мнение и принципы, однако за них нужно уметь бороться.

«Жить по принципу «баба Яга против» или «нам не важна победа, нам важно отомстить», никакой позитивной повестки, никакого конструктива, только разрушение и уничтожение — так в истории все написано», — сказала Захарова, посоветовав читать классику, проверенную временем, где сказано о созидании.

Она обратила внимание на то, как создатели приложения призывают к разрушению и уничтожению.

«Я даже не знаю, как это назвать, это не интриги, это какая-то несусветнейшая глупость, которую придумали со всеми этими «умными голосованиями» и с бесконечным «заграница нам поможет». Опять же, ну читайте столетней давности ставшую уже классикой литературу», — добавила Захарова.

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование». Отмечалось, что основанием для прекращения использования сайта стало требование со стороны Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к тактике проекта «Умное голосование».