Захарова: Москва не оставит без внимания заявление МИД Турции по непризнанию выборов в Крыму

Россия не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Крыму, об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА «Новости».

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, российские власти сделали соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу развития двухсторонних отношений.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу.

Служба безопасности Украины в свою очередь завела уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму РФ. В СБУ назвали выборы в российскую Госдуму «псевдоголосованием». В ведомстве заявили, что производят учет всех граждан, которые содействовали проведению выборов.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.