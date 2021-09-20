Путин подписал указ о продлении контрсанкций

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 2022 года ответных санкций в виде запрета на импорт ряда продовольственных товаров. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в указе.

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Антироссийские санкции за вхождение Крыма в состав России были введены Евросоюзом в 2014 году. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В этот список в том числе попали овощи, фрукты, молочная и мясная продукция. Изначально санкции вводились сроком на год, но с того момента они неоднократно продлевались и действуют до сих пор.