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В МИД России сообщили, что встреча Путина и Зеленского пока не планируется

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Ian Langsdon/AP

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Не планируется пока», — ответил Руденко на вопрос о возможной встрече.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Он отметил, что создается впечатление, будто бы «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

По словам пресс-секретаря президента Украины, встреча может состояться, если на ней будет поднят вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков считает, что такие переговоры должны быть хорошо подготовлены, однако на сегодняшний день существуют проблемы с определением круга вопросов для обсуждения. Позже он сообщил, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной, но не готовы обсуждать принадлежность Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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