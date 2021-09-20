Китайские дипломаты оценили выборы в Госдуму РФ

Посольство Китая в России заявило, что китайские дипломаты, которые были наблюдателями на выборах в Госдуму, дали им высокую оценку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Изучив подготовку к организации выборов и участки голосования, а также благодаря обмену мнениями с избирателями, китайская сторона считает, что выборы в Госдуму прошли успешно. Все процедуры соответствовали Конституции РФ, соответствующим законам и нормативным актам, весь процесс был подготовлен тщательно и всесторонне, организация профессиональна и последовательна; формы голосования были инновационными, с надежным техническим обеспечением, полностью отражающие открытость и прозрачность демократии», — говорится в сообщении посольства.

В китайской дипмиссии отметили, что избиратели проявляли активное участи и продемонстрировали гражданскую свободу России.

Никаких нарушений китайская сторона на выборах не зафиксировала.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что подсчет результатов электронного голосования в Москве займет больше времени, чем в ЦИК.