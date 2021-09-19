Матвиенко пригрозила санкциями странам, причастным к кибератакам в ходе выборов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия будет обращаться с просьбой о разбирательстве к тем странам, с территории которых шли кибератаки на российскую избирательную систему. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень выросло количество хакерских атак. <...> Естественно, мы будем обращаться после выборов с представлением, пусть они разбираются», — сказала она.

Матвиенко добавила, что против этих стран могут быть введены санкции, если для этого будут основания.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проведет проверку в связи с выявлением кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования, соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По факту инцидента будет проведена процессуальная проверка с привлечением специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.