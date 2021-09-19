В Совфеде оценили идею Памфиловой о каникулах в школах на время выборов

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал предложение председателя ЦИК Эллы Памфиловой установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов»,— заявил сенатор.

Ранее Памфилова заявила, что в октябре можно попробовать внедрить единую школьную каникулярную неделю, чтобы проводить в это время трехдневное голосование. При этом глава ЦИК подчеркнула, что это «только ее позиция».

В России с 17 по 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Нижняя палата избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партспискам, 225 — по одномандатным округам в один тур.