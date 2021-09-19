Дипломат предложил Евросоюзу поучиться у России в организации выборов

Страны Евросоюза могли бы поучиться у РФ в организации выборов. Такое заявление сделал постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает РИА «Новости».

Он считает, что ЕС должен изучить все, что сделано в РФ за последние годы Центризбиркомом страны в плане транспарентности, открытости выборов и использования технических средств при голосовании и наблюдении.

Дипломат также выразил сожаление, что в Евросоюзе не хотят этого делать.

«И если посмотреть, как проходят выборы в сам Европарламент, — это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина», — сказал Чижов.

Ранее международный наблюдатель от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич заявил, что Сербии стоит перенять решения РФ при организации выборов.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.