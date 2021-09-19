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Латиноамериканские страны призвали отдать Фолклендские острова Аргентине

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Государства-участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) поддержали Аргентину в споре с Великобританией о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление организации.

«СЕЛАК заявляет о самой решительной поддержке законных прав Аргентинской Республики в споре о суверенитете над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими просторами, а также постоянной заинтересованности стран региона в возобновлении переговоров между Аргентинской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, чтобы как можно скорее найти окончательное и мирное решение этого спора», — говорится в документе.

Фолклендские острова располагаются в юго-западной части Атлантического океана и считаются территорией Великобритании. Архипелаг состоит из двух крупных островов и более 700 малых.

Аргентина пытается получить контроль над Фолклендскими островами почти 200 лет. В апреле 1982 южноамериканская страна захватила архипелаг. Премьер-министр Соединенного Королевства Маргарет Тетчер отправила войска, которые восстановили контроль над заморской территорией.

Ранее мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании «Фолклендской войной» из-за спора с Европейским Союзом.

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