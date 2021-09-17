Автора плаката с Макроном в образе Гитлера оштрафовали на €10 тысяч

Во Франции суд города Тулона оштрафовал на €10 тыс. француза, который создал и разместил придорожные плакаты, изображающие французского лидера Эммануэля Макрона в образе Адольфа Гитлера. Как отмечает «Euronews», речь идет о бывшем владельце рекламной фирмы Мишеле-Анжа Флори, данные постеры он разместил на юге Франции еще в середине июля.

Согласно решению суда, мужчина совершил «общественное оскорбление» президента Франции. Однако сам Флори отказался признавать свою вину и собирается подать апелляцию, поскольку уверен, что у него есть «право на юмор и карикатуры». При этом плакат с Макроном в образе Гитлера он нарисовал в ответ на введение во Франции ковидных пропусков, дополнив изображение фразой: «Подчиняйся или вакцинируйся».

К слову, иск против создателя плакатов Макрон подал самостоятельно, так как с 2013 года во Франции отменили закон о наказании за оскорбление президента республики. Поэтому глава государства пошел в суд как рядовой гражданин страны, обвинив Флори в публичном оскорблении.

Ранее сообщалось, что экс-телохранитель Макрона предстал перед судом за избиение протестующих.