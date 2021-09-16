Захарова припомнила Парижу «Мистраль»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать соглашение с Парижем о строительстве подлодок. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж уже отменял сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?», — написала Захарова.

Ранее Ле Дриан назвал решение Австралии расторгнуть контракт на строительство подлодок «ударом в спину» и потребовал разъяснений у Вашингтона, который по сути перехватил сделку у Парижа.

«И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», — сказал Ле Дриан.

Великобритания, США и Австралия объявили в среду о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках этой инициативы Австралия в следующие 18 месяцев получит американские технологии создания атомных подводных лодок, строительство которых будет организовано в Аделаиде.