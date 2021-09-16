Глава МИД Украины прервал брифинг из-за звонка Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прервал утренний брифинг из-за звонка от президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат в ходе своего выступления раскритиковал ООН за игнорирования саммита «Крымской платформы».

«Эта организация проигнорировала саммит «Крымской платформы» и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, так как ключевым заданием ООН является поддержка мира и безопасности», — заявил Кулеба.

После этих слов ему позвонил Зеленский и трансляцию остановили. Затем она продолжилась.

«Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?», — сказал глава МИД в прямом эфире.

Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа, на нем власти Украины обсудили с иностранными коллегами сложившуюся вокруг Крыма ситуацию, в частности, его присоединение к России. В нем приняли участие более 40 государств. По его итогам участники приняли декларацию, в которой осудили действия России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.