CNN: США безосновательно убили семью в Кабуле

Американские военные ложно обвинили одного из членов ликвидированной в Кабуле афганской семьи в принадлежности к местному отделению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ (организация запрещена в России), запрещена в РФ), пишет CNN. По информации телеканала, убитые 29 августа в результате атаки с беспилотника люди не были связаны с террористами.

Соответствующую операцию военные США провели после серии терактов у аэропорта Кабула, из которого шла эвакуация западных сил из Афганистана. Удар беспилотника был произведен по автомобилю в одном из кварталов города, в результате погибла семья афганцев из 10 человек.

Как отмечает CNN, американские военные объяснили атаку тем, что один из погибших предположительно состоял в местном отделении ИГ и готовил новый теракт в аэропорту, что якобы подтвердили «вторичные взрывы» после удара беспилотника — по версии Пентагона, это свидетельствовало о наличии в авто пояса смертника.

Однако телеканал со ссылкой на источники в радикальном движении «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в России), официальные заявления группировки ИГ и комментарии местных жителей, показывают, что погибшие не были террористами. Более того, некий Земари Ахмади, которого США назвали своей целью, пытался получить американскую визу и планировал бежать из Афганистана вместе с семьей.

При этом информацию о возможной ошибке американских военных ранее уже публиковала The New York Times, но официальные представители Пентагона отрицали этот факт, продолжая настаивать на необходимости операции в Кабуле.

Ранее в Пентагоне заявили, что «Аль-Каида (организация запрещена в России)» (террористическая группировка, запрещенная в России) способна за пару лет укрепиться в Афганистане и снова представлять угрозу для территории США.