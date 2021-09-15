В США призвали Байдена уволить генерала ВС страны после его тайных переговоров с Китаем

Американский сенатор Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли после его тайных переговоров с китайскими коллегами. Об этом сообщает Fox News.

По его мнению, действия Милли подорвали авторитет бывшего президента страны Дональда Трампа.

«Я пишу с серьезной озабоченностью в связи с недавними сообщениями о том, что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, активно работал над подрывом действующего главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов и обдумывал предательскую утечку секретной информации в Коммунистическую партию Китая, в преддверии потенциального вооруженного конфликта с Китайской Народной Республикой (КНР). Эти действия генерала Милли демонстрируют явное отсутствие здравого смысла, и я призываю вас немедленно уволить его», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Милли втайне звонил китайским военным для предотвращения войны.

Генерал был уверен, что Трамп намерен развязать войну с КНР. По его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море.