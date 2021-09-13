Меркель: ЕС заинтересован во вступлении в союз стран Западных Балкан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Белград заявила, что вступление в Европейский союз стран Западных Балкан является большим геостратегическим интересом ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Существует представление о том, что процесс (евроинтеграции) идет медленно и Европа придумывает все новые требования. Но мы видим результаты и прогресс... Но все страны-члены Европейского союза должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС», — рассказала Меркель.

Заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Марта Фитц отметила, что Меркель 13-14 сентября посетит Сербию и Албанию, где встретится как с лидерами двух стран, так и с руководителями Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Меркель заявил, что его страна знает, что не вступит в ЕС до решения вопроса Косово, Белград выступает за поиск компромиссного решения в диалоге.