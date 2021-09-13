Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму

Президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров. По его словам, глава государства уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».

«Он (Зеленский) говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт — пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал — пусть голосует», — сказал Никифоров в интервью телеканалу «Дом».

Выборы в российский парламент пройдут с 17 по 19 сентября, в голосовании могут принять участие жители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта. Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, в середине июля число жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, превысило отметку в 600 тыс. человек.

При этом Киев официально отказывается признавать эти документы, а сам Зеленский ранее объявил о возможности «полномасштабной войны» с Россией.