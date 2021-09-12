Зеленский заявил, что Байден на встрече с ним поддержал членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что это решение зависит не только от Соединенных Штатов. Об этом он сообщил CNN.

«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не получила от США прямого ответа о членстве в НАТО.

При этом глава Украины считает, что Киев может положиться на американских партнеров, поскольку текущие отношения двух государств находятся «на другом уровне».

До этого в Белом доме назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса.

Киев давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.