В кремле заявили, что в вопросе интеграции России и Белоруссии нужно соблюдать реалистичный подход

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе интеграции РФ и Белоруссии нужно соблюдать прагматичный и реалистичный подход.

«Вчера президент Путин и президент Лукашенко говорили о том, что нужен прагматичный и реалистичный подход. Намечены задачи. На этом мы и будем концентрироваться. Это и является сегодня главными задачами дальнейшего совершенствования интеграционных процессов», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

По словам Пескова, интеграция будет продолжаться в том виде, который соответствует интересам двух стран.

«Интеграция, конечно же, будет дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наилучшим образом соответствовать интересам двух стран», — подчеркнул он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве 9 сентября. Они обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами. После совместной пресс-конференции главы государств продолжили общение.

В ходе прошедшей встречи лидеры согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. По словам Путина, 10 сентября эти программы будут рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства — его планируется провести до конца текущего года. Российский президент также допустил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.